陳仕朋撒嬌想續投 戴培峰盼助投手每次更接近紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天8.1局無失分先發好投，率隊以2比0擊敗台鋼雄鷹隊，捕手戴培峰爆料，9局陳仕朋撒嬌不想退場，也表示希望一次比一次更接近，努力協助投手完成難得紀錄。

悍將隊投手陳仕朋今天對台鋼雄鷹隊先發，投到8局完全比賽、無安打比賽先後破功，9局1人出局後教練團喊暫停上場換投，戴培峰賽後爆料，當下就知道應該會換投，但陳仕朋撒嬌說不要、想投完。

戴培峰表示，陳仕朋今天開賽狀況不錯，但陳仕朋過去就曾有幾次投到5、6局沒有失分，當下沒有太在意，直到8局在算棒次時才發現陳仕朋有機會挑戰完全比賽，8局陳仕朋連續壞球有先喊了暫停，也鼓勵陳仕朋不要受到保送影響，陳仕朋回穩也蠻快的。

談起9局那支內野安打，戴培峰表示，當下看也覺得應該會是安打，因為傳球有一個彈跳所以想說有沒有其他可能，但如果說是失誤對野手也不公平，被打出的是不扎實安打比較可惜；有看到陳仕朋泛淚，知道這個紀錄對投手意義很大，希望一次比一次更接近，想辦法幫助投手完成紀錄。

陳仕朋今天總計用99球投8.1局，僅被敲出1支安打，投出8次三振、2次四壞保送無失分，好投壓制奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。（編輯：張雅淨）1130526