陳仕朋落淚退場坦言有不甘心 結束才感紀錄有多難

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）富邦悍將投手陳仕朋今天先發拚紀錄，完全比賽、無安打比賽8局過後先後破功，退場落淚坦言有很多情緒、蠻不甘心，退場後回想起才知紀錄多困難，可以投到9局已覺得不可思議。

中華職棒富邦悍將隊投手陳仕朋今天對台鋼雄鷹隊先發，開賽連抓22個出局數一度有望挑戰完全比賽紀錄，8局上1人出局後控球稍微有狀況，連續投出2次四壞保送，完全比賽破功，9局上再被敲出內野安打，無安打比賽破功，1人出局被換下場不甘心落淚。

陳仕朋賽後受訪表示，落淚有蠻多情緒，大概4、5局左右就意識到可能挑戰完全比賽紀錄，8局的保送，主要是投比較閃躲，因為當時只有1分領先，對方的棒次也是有長打能力的打者，9局被敲出內野安打，球被打出去當下就覺得可能是安打，就算傳準應該也會是安打。

陳仕朋表示，因為紀錄的關係，一直維持緊繃的狀態、很緊張，被打出那支安打，可能也是老天爺的安排，可以挑戰紀錄、撐到9局也覺得很不可思議。

陳仕朋回憶，印象最深刻的比賽就是統一7-ELEVEn獅隊2018年的比賽，當是獅隊洋投瑞安（Ryan Verdugo）投出中職目前為止唯一1場完全比賽，而且還是靠著郭阜林9局下戲劇性再見全壘打搶勝。

陳仕朋表示，今天比賽當下一直專注場上，結束後回想起來才知道想要完成這個紀錄有多難，場上可能有很多狀況，不管技術層面還是運氣都要具備，真的很困難。

陳仕朋今天總計用99球投8.1局，僅被敲出1支安打，投出8次三振、2次四壞保送無失分，好投壓制率隊以2比0搶勝、奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。現場1萬6148名球迷多次送上掌聲，陳仕朋表示，在大巨蛋投球氣氛也很不一樣。（編輯：張雅淨）1130526