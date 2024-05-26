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陳仕朋8.1局無失分率悍將搶勝 全場球迷鼓掌

2024/5/26 19:59
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天先發展現壓制力，開賽連抓22個出局數，8局1人出局後投出保送無緣完全比賽，9局被敲安打無緣無安打紀錄，8.1局無失分好投率隊以2比0擊敗台鋼雄鷹。

中華職棒富邦悍將隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，悍將隊投手陳仕朋用球數精簡，一路壓制雄鷹隊打者，隊友守備也很幫忙，陳仕朋開賽連抓22個出局數，都沒讓雄鷹隊打者踏上壘包。

陳仕朋8局上1人出局後保送雄鷹隊打者杜家明，無緣挑戰完全比賽，但全場1萬6148名球迷還是給予熱情掌聲。

陳仕朋與難得的完全比賽擦身而過，9局上面對首名打者吳明鴻，被跑出內野安打，也無緣無安打比賽，全場球迷再度送上掌聲給陳仕朋。

陳仕朋抓到9局第一個出局數後退場休息，總計用99球投8.1局僅被敲出1支安打無失分、奪下勝投，也獲選單場MVP。

中職目前為止總計出現過10場無安打比賽，而唯一1場完全比賽為2018年10月7日統一獅隊洋投瑞安（Ryan Verdugo）締造。（編輯：張雅淨）1130526

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