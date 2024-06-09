經歷開季首場被打爆挫折 陳金鋒讚陳仕朋很穩定

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（中央社記者楊啟芳桃園9日電）中職富邦悍將投手陳仕朋今天先發繳出7局失2分好投，雖然今年開季第1場大量失分，他坦言當下還是很挫折，不過透過慢慢調整，總教練陳金鋒稱讚陳仕朋一直很穩定。

悍將作客桃園棒球場的賽事，先發投手陳仕朋用82球投7局，被敲8支安打，沒有出現保送，送出1次三振，僅失掉2分演出優質先發。最終悍將以7比2擊敗樂天桃猿，陳仕朋拿下本季第5勝，目前並列勝投排行榜第2名，且是本土投手勝投王，並獲選為單場最有價值球員（MVP）。

雖然陳仕朋在開季第1場登板時，對上統一獅僅先發投1.1局失掉8分，不過之後就持續繳出穩定好投，5月26日還對台鋼雄鷹投8.1局僅被敲1支安打、無失分。今天賽後，陳金鋒表示，陳仕朋今年經過第1場比賽之後就一直很穩定，起伏不會很大。

今天雖然被對方敲出8支安打，不過僅失掉2分，陳仕朋表示：「今天一開始他們攻擊滿積極的，而且前面球的品質沒有那麼好，到後面自己投得比較好，加上隊友分數支援後投起來比較順，是後面慢慢穩定下來的關鍵。」

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談到今年第1場比賽大量失分後漸漸穩定，陳仕朋說：「畢竟剛開季那場失那麼多分，當下那幾天還是滿挫折的，接下來就慢慢調整，畢竟球季還很長，慢慢幫助球隊這樣。」

本季目前陳仕朋對戰桃猿2場賽事，都繳出7局好投，不過他認為，桃猿隊打者的擊球都很扎實，像今天被安打數也很多，「投起來沒有特別順手，可能回去還要再做一些配球改變」。（編輯：管中維）1130609