陳仕朋挑戰偉大紀錄破功退場落淚 鋒總給擁抱支持

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天先發好投，但完全比賽、無安打比賽先後破功，8.1局無失分好投退場後不甘心落淚，總教練陳金鋒送上擁抱直言：「表現100分。」

富邦悍將隊今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，悍將隊投手陳仕朋開賽連抓22個出局數、沒讓對方打者踏上壘包，8局上1人出局後投出四壞保送，無緣挑戰完全比賽難得紀錄，9局上被敲出軟弱內野安打、無安打比賽也破功，1人出局後被換下場。

陳仕朋今天總計用99球投8.1局，僅被敲出1支安打，投出8次三振、2次四壞保送無失分，好投壓制率隊以2比0搶勝、奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。

陳仕朋9局上被敲安打，1人出局後教練團喊暫停，陳仕朋被換退場不甘心落淚，回到休息區總教練陳金鋒也有給他擁抱，陳金鋒表示，沒有特別說什麼，就是鼓勵一下、給他支持。

陳金鋒提到，那個當下陳仕朋情緒難免會有悸動，相信無論是誰都會難過，投手想要挑戰偉大的目標，當然會想完成，結果因為一支不營養的安打破功，相信陳仕朋的心裡比任何人都還要難過。

陳金鋒表示，陳仕朋前7局表現非常完美，8局連續保送可能也是有些心理層面的東西，陳仕朋本來就不是球速取勝的投手，是靠著進壘點、速差、角度變化讓打者打不好，也稱讚陳仕朋今天比賽是今年看過最棒的一場。（編輯：張雅淨）1130526