陳仕朋8局優質先發鋒總給好評 向阿公說「我愛你」

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）中職富邦悍將隊投手陳仕朋今天8局失1分優質先發，率隊以2比1擊敗味全龍隊，總教練陳金鋒給予好評，陳仕朋在MVP頒獎台上也對每場先發都不缺席的阿公說：「辛苦你了，我愛你。」

悍將隊投手陳仕朋今天感覺比前一場更好，表現也更提升，用球數精簡，總計用98球投8局，僅被敲出5支安打，投出7次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發奪下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊總教練陳金鋒表示，陳仕朋今天控球不錯，丟的位置都不是很好攻擊，各種球路都可以壓在好球帶的邊邊角角，狀況非常好、教練團也很相信他。

陳仕朋表示，今天比賽前半段沒有遇到太多危機，越丟感覺越好，投到8局有一些失誤，2人出局後被敲出安打又投出保送，被吉力吉撈．鞏冠敲出安打掉分是失投，8局投完球數還沒有破百，如果沒有失分或許有機會挑戰完投。

陳仕朋也提到，今年開季狀況調整比較慢，也是未來需要修正的地方，希望每場比賽間的起伏不要這麼大。

陳仕朋獲選單場最有價值球員，站上MVP頒獎台上，除了謝謝隊友幫忙打分數守成，也要對住在台中，但每場先發幾乎都會到場看球的阿公說：「辛苦你了，每場先發都來幫我加油，我愛你。」（編輯：蕭博文）1130428