范國宸踩到桃園球場休息區水溝扭傷 下二軍休息調整

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職富邦悍將隊野手范國宸因膝蓋舊傷，加上7日比賽7局退場時踩到桃園棒球場休息區水溝不平整處左腳扭傷，今天下二軍，范國宸表示有跟球員工會反映球場問題，避免再有人受傷。

中華職棒富邦悍將隊野手范國宸先前右腳膝蓋一直有發炎不舒服的狀況，7日在樂天桃園棒球場比賽7局退場時踩到桃園棒球場休息區靠近階梯處的水溝區域，釘鞋勾到水溝上方掀起的覆蓋人工草皮扭傷。悍將總教練陳金鋒賽前表示，扭傷狀況看起來需要一段時間復原，先讓范國宸下二軍休息。

范國宸表示，桃園棒球場休息區階梯最底層有一條水溝，平時上面會鋪蓋人工草皮，但可能球員走動草皮會移動掀起，那天急著下場換裝，左腳釘鞋被勾到有點扭傷，當下可能因為比較熱覺得沒大礙，但賽後左腳踝腫脹狀況滿嚴重的。

范國宸表示，扭傷部分到現在還是有點腫腫的，需要持續冰敷，因為傷勢下二軍，也讓本來就有傷的膝蓋休息一下，明天會再到醫院接受治療。

范國宸表示，下二軍這段時間除了讓身體狀況復原，打擊教練也會協助特打、做一些動作上的調整。（編輯：張雅淨）1130610