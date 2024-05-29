富藍戈飆再見三振 悍將逆轉兄弟奪2連勝

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（中央社記者陳容琛台北29日電）靠著洋投終結者富藍戈飆出再見三振，中職富邦悍將今天以4比3逆轉擊敗中信兄弟，拿下近期2連勝，戰績也回到5成大關，暫居聯盟第4名。

悍將今天作客兄弟，推派洋投布藍登（Brandon Brennan）扛起先發重任，沒想到他主投5局失3分，加上打線遭到兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）封鎖，讓悍將在前7局打完陷入0比3落後。

不過，悍將從8局上吹起反攻號角，面對兄弟中繼投手王凱程，隊長范國宸在一、二壘有人情況下，掃出帶有1分打點的二壘安打，加上申皓瑋適時補上內野安打、董子恩擊出滾地球掩護跑者，幫助悍將單局進帳3分追平戰局。

9局上把握兄弟投手吳俊偉控球不穩機會，悍將高國麟、范國宸皆選到保送，一舉攻占滿壘，下一棒申皓瑋再擊出右外野高飛犧牲打，打回悍將的超前分，可惜董子恩吞下三振，無法再擴大領先差距。

9局下悍將讓終結者富藍戈（Enderson Franco）登板，雖然一度製造一、二壘有人的「劇場」，但他接連三振掉岳東華、許基宏，同時守住球隊的勝利，率隊以1分之差氣走兄弟，拿下近期2連勝。

另一地樂天桃猿作客統一獅，洋投霸威斯（Manuel Banuelos）繳出7局失2分的優質先發好投，加上牛棚的王志煊、陳柏豪聯手守成，最後桃猿以5比3力退獅隊，不僅勇奪3連勝，戰績更衝上第2名，距離龍頭獅隊有5.5場勝差。（編輯：陳政偉）1130529