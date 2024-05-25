猛登7局失1分優質先發 兄弟擊敗獅隊2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟今天與統一獅隊交手略有火藥味，兄弟今天靠著洋投猛登7局失1分優質先發，岳政華單場3安3打點，終場以4比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，奪下近期2連勝。

統一獅隊今天繼續在主場台南棒球場迎戰兄弟隊，兩隊都有點火氣，3局下獅隊陳重羽「點」出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，邱智呈高飛犧牲打、陳重羽直衝本壘，本壘攻防一開始主審判定出局，後來經過重播輔助判決改判得分，但獅隊總教練林岳平還是不滿上場抗議。

4局上兄弟隊總教練平野惠一也因為獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）相繼使用固定式和揮臂式投球動作，認為有投手犯規疑慮上場抗議許久，經裁判再向技術委員確認後，答案為「沒問題」。

兄弟5局上反攻，1人出局後王政順敲安，2人出局後林吳晉瑋、岳政華接連安打送回追平分，再靠著雙盜壘戰術跑回超前分。

兄弟隊9局上陳子豪率先敲出安打，2人出局後江坤宇遭觸身球保送、高宇杰選到四壞保送，岳政華安打、一棒送回2分，幫助球隊多添保險分。

兄弟先發投手猛登（Daniel Mengden）今天用92球投7局，被敲出4支安打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。岳政華今天單場5打數敲出3安、貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。（編輯：陳政偉）1130525