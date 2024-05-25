本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

猛登7局失1分優質先發 兄弟擊敗獅隊2連勝

2024/5/25 20:52（5/25 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒中信兄弟隊25日例行賽與統一獅隊交手，兄弟靠著洋投猛登（Daniel Mengden）（圖）7局失1分優質先發，終場就以4比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月25日
中華職棒中信兄弟隊25日例行賽與統一獅隊交手，兄弟靠著洋投猛登（Daniel Mengden）（圖）7局失1分優質先發，終場就以4比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟今天與統一獅隊交手略有火藥味，兄弟今天靠著洋投猛登7局失1分優質先發，岳政華單場3安3打點，終場以4比1擊敗統一7-ELEVEn獅隊，奪下近期2連勝。

統一獅隊今天繼續在主場台南棒球場迎戰兄弟隊，兩隊都有點火氣，3局下獅隊陳重羽「點」出內野安打，靠著犧牲觸擊推進，邱智呈高飛犧牲打、陳重羽直衝本壘，本壘攻防一開始主審判定出局，後來經過重播輔助判決改判得分，但獅隊總教練林岳平還是不滿上場抗議。

4局上兄弟隊總教練平野惠一也因為獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）相繼使用固定式和揮臂式投球動作，認為有投手犯規疑慮上場抗議許久，經裁判再向技術委員確認後，答案為「沒問題」。

兄弟5局上反攻，1人出局後王政順敲安，2人出局後林吳晉瑋、岳政華接連安打送回追平分，再靠著雙盜壘戰術跑回超前分。

兄弟隊9局上陳子豪率先敲出安打，2人出局後江坤宇遭觸身球保送、高宇杰選到四壞保送，岳政華安打、一棒送回2分，幫助球隊多添保險分。

兄弟先發投手猛登（Daniel Mengden）今天用92球投7局，被敲出4支安打，投出1次保送、2次三振，失掉1分責失分，奪下個人本季第4勝，獲選單場MVP。岳政華今天單場5打數敲出3安、貢獻3分打點，打擊表現最亮眼。（編輯：陳政偉）1130525

#中信兄弟
#兄弟隊
#中職
#岳政華
#統一獅
#陳重羽
岳政華
岳政華敲追平轟 兄弟靠再見觸身球保送搶勝岳政華守備將功折罪 在大巨蛋飛撲接下關鍵分
陳重羽
許哲晏猛打賞、6名牛棚投手守成 獅隊逆轉勝桃猿勝騎士先發7局失1分展現壓制力 獅隊2轟擊敗兄弟
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
威能帝30歲生日很不一樣 無四死球完封勝奪MVP
172.30.142.83
更多編輯台推薦新聞：