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岳政華敲追平轟 兄弟靠再見觸身球保送搶勝

2024/5/4 21:01
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將交手，兄弟7局下靠著岳政華敲出追平比數陽春砲，9局下滿壘時陳俊秀獲得再見觸身球保送擠回致勝分，兄弟以5比4搶勝，岳政華獲選單場MVP。

兄弟今天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊攻勢往來，悍將2局上靠著失誤、高飛犧牲打先馳得點，兄弟2局下陳子豪敲出二壘打，2人出局後高宇杰適時安打送回追平分。

悍將3局上2人出局後再起攻勢，接連2次四壞保送、王正棠安打將比數超前，兄弟5局下靠著失誤、犧牲觸擊、野手選擇，王威晨二壘打添分再度扳平比數，接著延續攻勢攻下超前分。

悍將6局上再起攻勢，1人出局後王正棠敲出安打，2人出局後靠著暴投、申皓瑋適時安打再度扳平比數，接著靠保送、蔣智賢安打添分取得4比3領先。

7局下兄弟隊岳政華敲出個人本季首轟，陽春砲幫助球隊再度扳平比數，9局下兄弟隊靠著保送、失誤、許基宏安打攻占滿壘，悍將後援投手富藍戈（Enderson Franco）對陳俊秀投出再見觸身球保送，讓兄弟搶下勝利。

岳政華今天賽前本季打擊率2成02不算特別突出，今天敲出個人本季首轟，獲選單場MVP；他接受主場MVP訪問時表示，7局時設定想要的球積極攻擊、不要猶豫，很開心有好的結果，也感謝球迷一直以來的支持，會繼續努力。

兄弟後援投手吳俊偉今天投1局被敲出1支安打，投出2次三振、2次保送，無失分，奪下個人本季第2勝。（編輯：陳政偉）1130504

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