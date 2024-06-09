悍將團隊18安勝桃猿 李宗賢王正棠連線各敲4安

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（中央社記者楊啟芳桃園9日電）中職今天在樂天桃園棒球場賽事，富邦悍將團隊敲出18支安打，其中李宗賢、王正棠連線，各敲出4支安打、各包辦2分打點，終場悍將以7比2擊退樂天桃猿隊，奪下2連勝。

悍將在1局上就展開攻勢，周佳樂敲出安打後，盜上二壘、再推進到三壘，接著高國麟敲出安打送回第1分；桃猿隊在1局下也有分數進帳，陳晨威擊出三壘安打後，朱育賢、林泓育、廖健富都敲出安打，攻下2分取得領先。

不過，3局上悍將的李宗賢、王正棠、董子恩接連敲出安打，攻下2分要回領先；4局上悍將滿壘時，董子恩擊出滾地球帶有1分打點；8局上周佳樂、李宗賢、王正棠、董子恩再連續安打得2分；9局上李宗賢敲1打點安打，終場悍將就以7比2擊敗桃猿。

悍將團隊打擊今天大爆發，全場敲出18支安打，其中第2、第3棒李宗賢及王正棠都敲出4支安打，各包辦2分打點，讓打線有效串聯；且王正棠6打席全部上壘，包括四壞球及觸身球保送，今天賽後打擊率來到3成48，超越統一獅隊邱智呈（3成47），暫居打擊王。

談到今天團隊打擊表現，賽後悍將總教練陳金鋒表示，雖然打了很多安打，不過前面幾局可以做得更好，像是壘上有人時沒有打回來。

王正棠昨天5打數沒有安打出現，不過今天就馬上調整回來，他指出，今天賽前有調整一些昨天比較不足地方；此戰前一棒李宗賢也單場4安，王正棠笑說：「感覺他上去都安打，在後面想說一定要跟上他，在客場我們是室友，也會互相討論，想要讓對方進步。」

桃猿隊進行「動紫趴」主題日來到第3天，今天湧進1萬377人進場，為今年桃園主場首次觀眾破萬；此外，動紫趴3天累積票房2萬6653人次，超越去年動紫趴3天合計票房2萬6123人。（編輯：陳仁華）1130609