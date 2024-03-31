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岳政華守備將功折罪 在大巨蛋飛撲接下關鍵分

2024/3/31 21:44
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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職中信兄弟在台北大巨蛋迎來本季首場賽事，以1分之差擊退味全龍，關鍵之一是9局下中外野手岳政華演出超美技飛撲，他表示，因為前一球沒有接好，「最後一球盡量去撲。」

岳政華今天先發擔任開路先鋒、守中外野，雖然打擊方面4打數無安打、沒有發揮，但守備表現相當關鍵。

9局下龍隊2出局時，因為岳政華守備有些瑕疵，導致陳品捷擊出的球形成二壘安打，不過最後張政禹擊出中外野飛球，若落地就會形成追平安打，岳政華飛撲接住演出美技，雖然經過重播輔助判決，但最後仍維持原判，兄弟以3比2擊退龍隊。

賽後岳政華表示，「前面那一顆接到又掉出來，最後一球想說盡量去撲，因為那1分很重要，加上後面有人補位。」岳政華指出，撲到球當下感覺8成有機會接到球，「那顆球打出去後有點平、不好判斷，但告訴自己不要去膽怯。」

至於前一個二壘安打的打席，岳政華指出，「一開始打出來覺得接不到，但跑一跑發現球在空中留滿久的，想說伸手接接看，結果球就掉出來。」被問到在大巨蛋飛撲的感覺，岳政華笑說：「跟平常一樣，只是因為球迷很多，又是我們第一場比賽，就盡量去守下來。」（編輯：謝雅竹）1130331

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