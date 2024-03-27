龍象戰突破僵局制仍戰平 首度出現因超時保送

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職今天味全龍與中信兄弟鏖戰至延長賽突破僵局制，不過第10局雙方各得1分，以4比4握手言和。此外，第8局兄弟投手彭識穎在3壞球時投球超時，成為因違規形成保送的首例。

今天在天母的官辦熱身賽，2局上林智勝遭觸身球後，郭天信、林孝程接連敲出安打，龍隊攻下1分；6局下兄弟反攻，岳政華敲出三壘安打後，黃韋盛選到保送，周思齊再敲安打送回1分，滿壘時蘇緯達選到保送擠回1分，高宇杰再敲1打點安打，取得3比1領先。

龍隊的陳品捷在7局上敲二壘安打後，靠著隊友推進及林孝程的高飛犧牲打，追回1分；8局上陳思仲敲安打後，利用投手暴投上二壘，石翔宇再敲安打送回追平分，之後在彭識穎對上陳品捷的打席，3壞球時因為投球超過限制25秒，彭識穎被記壞球而裁定保送。

雙方以3比3鏖戰至延長賽突破僵局制，10局上龍隊的石翔宇短打護送跑者到三壘，拿莫．伊漾再敲安打送回1分；10局下兄弟的黃韋盛擊出滾地球也有推進效果，許基宏再敲安打追平比分，最終雙方仍以4比4戰平。

龍隊先發投手林子昱此戰用34球投2.1局，被敲4支安打，沒有出現保送，沒有掉分。兄弟今天則是推出德保拉（Jose De Paula）先發，用75球投4.2局，被敲4支安打，出現1次觸身球保送，送出4次三振，失掉1分。（編輯：陳政偉）1130327