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陳思仲遇低潮轉化為養分 帶著熱情拚到開季一軍

2024/3/30 18:40（3/30 19:06 更新）
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中華職棒味全龍隊野手陳思仲生涯第3個完整球季首度獲得開季一軍機會，他30日受訪透露，每年都有遇到些低潮，這3年來心態成熟很多，從秋訓開始努力就是為了這一刻。中央社記者謝靜雯攝 113年3月30日
中華職棒味全龍隊野手陳思仲生涯第3個完整球季首度獲得開季一軍機會，他30日受訪透露，每年都有遇到些低潮，這3年來心態成熟很多，從秋訓開始努力就是為了這一刻。中央社記者謝靜雯攝 113年3月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）味全龍隊野手陳思仲生涯第3個完整球季首度獲得開季一軍機會，他透露每年都有遇到些低潮，但轉化為養分，3年來心態成熟很多，秋訓開始努力就是為了這一刻，名單公布後鬆了口氣也很興奮。

台美混血野手陳思仲2021年選秀第6輪被味全龍隊選進，2021年11月20日首度一軍亮相，但近幾年沒有穩定一軍出賽機會，今天賽前一軍累計13場出賽，總計21打數敲出3支安打。

昨天龍隊公布開季28人名單，陳思仲也是亮點之一，他在官辦熱身賽總計8場出賽，共11打數敲出5支安打，打擊率4成55、表現不錯。總教練葉君璋提到，陳思仲無論在攻擊、守備上的表現都有進步，場上的態度也很好，可以帶來正面的影響力。

陳思仲與中信兄弟野手岳政華是穀保家商隊友，被問起看到岳政華在一軍已經打出成績是否會是刺激，他表示不會特別想什麼，很替岳政華開心。

陳思仲中職生涯第3個完整球季，如願獲得開季一軍機會，他表示，昨天「開獎」當下有終於鬆了一口氣的感覺，進到職棒後每個球季多少都會遇到低潮，需要找方法走出來，這些過程也讓他更知道怎麼調整，現在遇到狀況可以加速調整腳步。

陳思仲高中時期其實也是一、二、三壘都可以守的球員，目前定位二壘、三壘，他表示，以前就很喜歡多嘗試守位，多點守備位置也可以學到更多東西，穩定基本功，每天到球場帶著熱情，把該做的工作做好，把握機會幫助球隊贏球。（編輯：唐聲揚）1130330

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