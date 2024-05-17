布雷克7.2局先發好投 獅隊單局灌7分擊退雄鷹

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，統一獅隊先發洋投布雷克演出7.2局僅失2分好投，加上第4局灌進7分，終場以9比5擊敗台鋼雄鷹；另一場中信兄弟則是以8比4擊退樂天桃猿。

雄鷹在1局下靠著曾子祐、王柏融接連敲安打，率先攻下1分；不過獅隊在4局上攻下大局，一壘有人時陳傑憲敲出三壘安打，送回追平分，林安可再敲安打攻下超前分，之後又接連出現5支安打，單局一共攻下7分，其中邱智呈單局2次上場都敲安打。

雄鷹在6局下追回1分，不過獅隊在7局上滿壘時，陳重廷敲安打帶有2分打點；雄鷹在最後9局下展開反攻，一、二壘有人時，陳文杰敲出二壘安打送回1分，王柏融再敲2打點安打，不過最終獅隊仍以9比5擊敗雄鷹，仍獨居龍頭。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用90球投7.2局，被敲出9支安打，送出4次三振，失掉2分演出優質先發，最終奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP。

另一場在洲際球場賽事，中信兄弟一度0比1落後樂天桃猿，不過3局下楊祥禾選到保送後，岳政華、岳東華、曾頌恩、陳俊秀都敲安打，攻下3分取得領先；第4、5局兄弟又各攻下2分，後面幾局雙方都有分數進帳，最終兄弟仍以8比4獲勝，單場MVP由包辦3打點的陳俊秀拿下。（編輯：陳政偉）1130517