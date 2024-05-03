布雷克7局優質先發奪MVP 獅隊擊敗桃猿4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手投打發揮，獅隊投手布雷克7局失1分優質先發，團隊15安攻勢串聯，終場以9比3搶下近期4連勝，布雷克獲選單場MVP。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在主場台南棒球場迎戰桃猿隊，獅隊派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，布雷克前6局沒有失分，7局上2人出局後被張閔勛、林承飛接連敲出二壘打失掉1分，但及時回穩沒有擴大失分危機。

獅隊今天開賽攻勢不斷，1局下林佳緯三壘打、邱智呈安打先馳得點，1人出局後陳鏞基補上安打送回第2分，2局下潘傑楷二壘打、張翔敲安送回第3分，接著張翔也成功盜上二壘，張翔個人中職生涯一軍首安、首打點、首盜都出爐。

獅隊2局下2人出局後再靠著邱智呈、陳傑憲接連安打添分取得5比0領先，獅隊3局下再搶分，林安可獲得四壞保送上壘，陳重廷、潘傑楷接連安打，1人出局後林靖凱內野安打送回1分，滿壘林佳緯選到保送再擠回1分。

獅隊6局下靠著保送、陳傑憲二壘打攻占二、三壘，1人出局後林安可、陳重廷接連安打也都帶有打點，6局打完就取得9比0領先。

桃猿隊7局上追回1分，9局上再追2分，但追分不及吞敗。桃猿隊先發投手曾仁和今天投2局被敲7支安打，失掉5分（4分責失分），吞下個人本季第2敗。

獅隊投手布雷克今天先發用103球投7局，僅被敲出5支安打，投出9次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝。（編輯：陳政偉）1130503