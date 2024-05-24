潘威倫遭兄弟狙擊掉7分 獅隊推野手林佳緯投球

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職統一獅隊今天推出「嘟嘟」潘威倫先發，不過僅投3.2局掉7分（2責失）吞下敗投，中信兄弟張志豪演出單場雙響砲，以14比4奪勝，獅隊最後還派19歲野手林佳緯登板投球。

潘威倫今年球季結束就要高掛球鞋，生涯最後一年要拚150勝里程碑，目前僅差1勝。潘威倫今天先發對上中信兄弟，2局上投出2次保送、被陳子豪敲出二壘安打，面臨滿壘危機，不過讓王政順擊出雙殺打，僅掉1分。

潘威倫在4局上遇到亂流，被張志豪敲出陽春砲後，再被陳俊秀、曾頌恩敲安打，其中陳俊秀的打席，一壘手發生界外球接球失誤，滿壘時潘威倫被今天回歸一軍的江坤宇敲清壘二壘安打，失掉3分，又被岳政華敲三壘安打掉1分，潘威倫也被換下場。

接替登板的劉軒荅控球不穩，連投出3次保送奉送1分，再被陳子豪敲2打點二壘安打，單局兄弟攻下8分奠定勝基。總計潘威倫用62球投3.2局，被敲出6支安打，投3次保送、1次三振，失掉7分不過僅2分責失。

第6局開始兄弟都有分數進帳，王政順、張志豪各敲1發陽春砲；9局上獅隊投手劉予承仍壓制不住，被張志豪敲1打點安打後，獅隊教頭林岳平將右外野手林佳緯換上投球丘，這是林佳緯生涯首度登板投球，用3球讓林吳晉瑋擊出二壘滾地球出局，最快球速142公里。

終場兄弟以14比4擊退獅隊，此戰張志豪5打數敲出3支安打，演出單場雙響砲，包辦3打點、3得分，獲選為單場MVP。

另一場桃園球場賽事，味全龍隊本來有4分領先，5局下樂天桃猿展開反攻，廖健富轟出3分全壘打之後，嚴宏鈞再敲陽春砲追平。不過6局上龍隊一、二壘有人時，吳東融敲出安打超前比分，最終龍隊仍以5比4擊退桃猿，中止3連敗。（編輯：陳政偉）1130524