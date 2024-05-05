許哲晏猛打賞、6名牛棚投手守成 獅隊逆轉勝桃猿

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊先發投手姚杰宏雖然僅投1.1局、失3分，不過接著6任投手都沒有再掉分，加上許哲晏單場3安猛打賞表現，終場獅隊以5比3擊退樂天桃猿隊。

桃猿隊1局上在陳晨威選到保送後，朱育賢、廖健富都敲出安打，加上右外野手林安可失誤攻下2分，2局上一、二壘有人時，梁家榮敲出安打，桃猿隊再添1分，取得3比0領先。

不過獅隊在2局下靠著陳重羽、許哲晏、邱智呈接連敲出安打，追回1分；6局下潘傑楷選到保送後，陳重羽敲出二壘安打送回1分，接著許哲晏敲安打形成一、三壘有人，林靖凱再擊出高飛犧牲打追平比數，之後林安可敲出超前1打點二壘安打。

獅隊8局下再添1分，終場就以5比3擊退桃猿隊，仍穩居第1名。單場MVP由4打數敲出3支安打的許哲晏拿下，談到第6局關鍵打席，他賽後接受現場主持人訪問時表示，「教練在我上去之前有說一些球路設定，我也設定好位置，剛好二壘有人護送隊友，讓下一棒有更好的攻擊模式。」

由於洋投羅昂（Logan Ondrusek）腸胃不適跳過1次先發，獅隊此戰先發投手由姚杰宏頂替，他用51球僅投1.1局，被敲2支安打，出現3次保送，加上隊友失誤，失掉3分含1分責失。

不過之後獅隊牛棚投手群力保不失分，包括李其峰、尹柏淮、辛俊昇、邱浩鈞、陳韻文輪番登板，最後裴瑞茲（Hector Perez）投2局無失分，勝投由邱浩鈞拿下。（編輯：張雅淨）1130505