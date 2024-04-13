更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

許哲晏2度建功 獅隊擊退雄鷹續居第一

2024/4/13 20:57（4/13 21:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒統一獅隊13日在主場台南棒球場繼續交手台鋼雄鷹隊，獅隊許哲晏2度建功，在第6局敲出超前安打，單場包辦3分打點，助隊以10比2拿勝，生涯首度獲選為單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月13日
中華職棒統一獅隊13日在主場台南棒球場繼續交手台鋼雄鷹隊，獅隊許哲晏2度建功，在第6局敲出超前安打，單場包辦3分打點，助隊以10比2拿勝，生涯首度獲選為單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職統一獅隊許哲晏2度建功，其中在第6局敲出超前安打，加上陳重廷、潘傑楷3安猛打賞演出，終場在台南市立棒球場以10比2擊退台鋼雄鷹，保持龍頭寶座。

獅隊在2局下率先展開攻勢，陳重廷、潘傑楷敲安打後，許哲晏敲出三壘安打，有2分打點；雄鷹在3局上靠著郭永維、王柏融、王博玄接連敲安打，也攻下2分，追平比數。

不過獅隊在6局下再度有攻勢，陳重廷敲安打、潘傑楷選到保送後，許哲晏敲出安打幫助球隊要回領先，林佳緯再敲二壘安打，帶有2分打點，接著陳傑憲擊出的球造成一壘手失誤，再得1分，獅隊取得6比2領先。

獅隊在8局下何恆佑、邱智呈、陳傑憲敲安打，攻下1分後，林安可、潘傑楷也都有二壘安打演出，各有1分打點，加上陳重廷的1打點滾地球，單局再灌4分，終場獅隊就以10比2擊退雄鷹。

敲出勝利打點的許哲晏獲選為單場MVP，也是生涯首次獲獎，此戰4打數敲出2支安打，包辦3分打點。談到第6局的超前安打，他賽後表示，「其實滿緊張的，但就專注在投打對決裡，想辦法把球打強。」

獅隊先發投手林詔恩用91球投4局，被敲出7支安打，投3次保送、1次三振，失掉2分；接著江承峰、辛俊昇、邱浩鈞、尹柏淮接連登板，都沒有掉分，其中投2局的辛俊昇奪下生涯首勝。（編輯：吳協昌）1130413

#中職
#陳重廷
#統一獅
#潘傑楷
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
兄弟曾頌恩雙響無用 味全龍13分猛攻助徐若熙奪勝
172.30.142.99