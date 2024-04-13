許哲晏2度建功 獅隊擊退雄鷹續居第一

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職統一獅隊許哲晏2度建功，其中在第6局敲出超前安打，加上陳重廷、潘傑楷3安猛打賞演出，終場在台南市立棒球場以10比2擊退台鋼雄鷹，保持龍頭寶座。

獅隊在2局下率先展開攻勢，陳重廷、潘傑楷敲安打後，許哲晏敲出三壘安打，有2分打點；雄鷹在3局上靠著郭永維、王柏融、王博玄接連敲安打，也攻下2分，追平比數。

不過獅隊在6局下再度有攻勢，陳重廷敲安打、潘傑楷選到保送後，許哲晏敲出安打幫助球隊要回領先，林佳緯再敲二壘安打，帶有2分打點，接著陳傑憲擊出的球造成一壘手失誤，再得1分，獅隊取得6比2領先。

獅隊在8局下何恆佑、邱智呈、陳傑憲敲安打，攻下1分後，林安可、潘傑楷也都有二壘安打演出，各有1分打點，加上陳重廷的1打點滾地球，單局再灌4分，終場獅隊就以10比2擊退雄鷹。

敲出勝利打點的許哲晏獲選為單場MVP，也是生涯首次獲獎，此戰4打數敲出2支安打，包辦3分打點。談到第6局的超前安打，他賽後表示，「其實滿緊張的，但就專注在投打對決裡，想辦法把球打強。」

獅隊先發投手林詔恩用91球投4局，被敲出7支安打，投3次保送、1次三振，失掉2分；接著江承峰、辛俊昇、邱浩鈞、尹柏淮接連登板，都沒有掉分，其中投2局的辛俊昇奪下生涯首勝。（編輯：吳協昌）1130413