林詔恩5局先發好投 陳重廷、林安可開轟獅隊搶勝

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）中職統一獅隊先發投手林詔恩投5局無失分，隊友火力支援，林安可及陳重廷都開轟，獅隊終場以4比2擊敗中信兄弟；陳重廷單場2安2打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

統ㄧ7-ELEVEn獅隊今天繼續在洲際棒球場與兄弟隊交手，獅隊2局上林安可率先敲出二壘打，靠著接連滾地球跑回第1分。

獅隊4局上追加分數，2人出局後林安可敲出陽春砲，下一棒陳重廷跟著開轟，再補上陽春砲將比數拉大至3比0領先。林安可個人本季第7轟出爐，陳重廷則敲出個人本季第2轟。

獅隊9局上再起攻勢，陳傑憲率先敲出安打，靠著滾地球吞進、陳重廷補上安打，送回團隊第4分。

獅隊先發投手為林詔恩，1局下先被敲出內野安打、投出四壞保送，但力守不失分，4局下再有危機，先保送陳俊秀，1人出局後被敲出安打，接著又投出保送讓打者攻佔滿壘，但及時回穩，連抓2個出局數，沒有失分。

林詔恩總計用77球投5局，被敲出3支安打，投出4次三振、4次四壞保送，無失分，奪下個人本季第2勝。

陳重廷今天單場4打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，有1得分，獲選單場MVP。

獅隊中止近期2連敗，目前本季20場比賽打完，戰績15勝5敗，續居戰績排行首位。（編輯：管中維）1130428