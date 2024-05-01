獅隊猛灌17分擊潰雄鷹 吳明鴻遭頭部觸身球倒地

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天在澄清湖球場的比賽，統一獅全場敲出15支安打，5局上靠著台鋼雄鷹3次失誤灌9分，終場獅隊17比6奪勝。另外，雄鷹的吳明鴻在8局下遭頭部觸身球，被擔架抬出場。

雖然雄鷹在4局下靠著3支安打，率先得1分；不過5局上獅隊攻下大局，打了13個人次，出現6支安打、1次保送，其中邱智呈、陳重廷都敲出2打點安打，雄鷹守備還發生3次失誤，分別為三壘手黃劼希、二壘手郭永維、投手江承諺，單局獅隊灌進9分。

獅隊的林祖傑在7局上從楊達翔手中敲出2分砲，再擴大比分差距；雄鷹在7局下反攻，出現6支安打、攻下5分，其中葉保弟敲出2打點二壘安打；不過8局上獅隊也回敬5分，9局上再得1分，終場就以17比6奪下3連勝，賞給雄鷹6連敗。

此戰在8局下時，雄鷹的吳明鴻遭到獅隊投手裴瑞茲（Hector Perez）危險頭部觸身球，球直接命中頭部之後倒地不起，之後被擔架抬出場外。

獅隊今天全場出現15支安打，其中陳重廷5打數敲出4支安打，包辦4打點、2得分，獲選為單場MVP；雄鷹全場也敲出15支安打，形成打擊戰。

投手方面，古林睿煬用104球先發投5局，被敲出7支安打，出現3次保送，飆出7次三振，失掉1分，奪下本季第2勝。

此外，中職今天公布3、4月投打MVP，都由獅隊選手包辦，投手由勝騎士（Mario Sanchez）拿下，15票中獲11票，他在3、4月出賽5場、投31局，拿下4勝、防禦率僅2.90。打者由林安可以15票全票通過，他在3、4月出賽21場，82打數敲出23支安打，包含9發全壘打，送回多達29分打點。（編輯：唐聲揚）1130501