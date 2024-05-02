吳明鴻遭頭部觸身球 頭暈好轉返回宿舍休息

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職台鋼雄鷹隊吳明鴻昨天在比賽中遭到頭部觸身球，送醫後留在醫院觀察1個晚上。雄鷹球團今天表示，目前吳明鴻頭暈症狀已好轉，並回宿舍休息，但最快要5月10日後才能回歸。

台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖棒球場對上統一獅隊的賽事，8局下單場敲出3支安打的捕手吳明鴻，遭到獅隊投手裴瑞茲（Hector Perez）危險頭部觸身球，而且是1顆球速144公里的直球，球直接命中頭部後倒地不起，之後被擔架抬出場外。

昨天晚上雄鷹球團表示，吳明鴻在被球打到當下意識清楚，第一時間緊急前往醫院做進一步的頭部CT（電腦斷層）檢查，因為有頭暈及腫脹感，為慎重起見昨晚吳明鴻留院觀察。

球團表示，今天早上診斷結果出爐為頭部外傷，留院休養1個晚上之後，吳明鴻的頭暈症狀已好轉，但被擊中部位疼痛仍存在，「目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後，再階段性進行腦震盪的評估與恢復，最快要5月10日之後才有機會重返賽場。」（編輯：張雅淨）1130502