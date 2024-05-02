本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

吳明鴻遭頭部觸身球 頭暈好轉返回宿舍休息

2024/5/2 15:47（5/2 16:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職台鋼雄鷹隊吳明鴻（倒地者）1日在比賽中挨頭部觸身球，送醫後留院觀察。球團2日表示，目前吳明鴻頭暈症狀已好轉，並已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後，再階段性進行腦震盪的評估與恢復。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月2日
中職台鋼雄鷹隊吳明鴻（倒地者）1日在比賽中挨頭部觸身球，送醫後留院觀察。球團2日表示，目前吳明鴻頭暈症狀已好轉，並已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後，再階段性進行腦震盪的評估與恢復。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年5月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職台鋼雄鷹隊吳明鴻昨天在比賽中遭到頭部觸身球，送醫後留在醫院觀察1個晚上。雄鷹球團今天表示，目前吳明鴻頭暈症狀已好轉，並回宿舍休息，但最快要5月10日後才能回歸。

台鋼雄鷹隊昨天在澄清湖棒球場對上統一獅隊的賽事，8局下單場敲出3支安打的捕手吳明鴻，遭到獅隊投手裴瑞茲（Hector Perez）危險頭部觸身球，而且是1顆球速144公里的直球，球直接命中頭部後倒地不起，之後被擔架抬出場外。

昨天晚上雄鷹球團表示，吳明鴻在被球打到當下意識清楚，第一時間緊急前往醫院做進一步的頭部CT（電腦斷層）檢查，因為有頭暈及腫脹感，為慎重起見昨晚吳明鴻留院觀察。

球團表示，今天早上診斷結果出爐為頭部外傷，留院休養1個晚上之後，吳明鴻的頭暈症狀已好轉，但被擊中部位疼痛仍存在，「目前選手已返回宿舍休息，待疼痛感痊癒後，再階段性進行腦震盪的評估與恢復，最快要5月10日之後才有機會重返賽場。」（編輯：張雅淨）1130502

#中職
#台鋼雄鷹
#台鋼雄鷹隊
#吳明鴻
吳明鴻
獅隊猛灌17分擊潰雄鷹 吳明鴻遭頭部觸身球倒地[影]吳明鴻對前東家敲生涯首轟很激動 盼成為好捕手
裴瑞茲
陳重廷熱身賽敲超前轟 獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速中職獅隊第5名洋投裴瑞茲抵台報到 3A經歷豐富
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
獅隊猛灌17分擊潰雄鷹 吳明鴻遭頭部觸身球倒地[影]
172.30.142.115
更多編輯台推薦新聞：