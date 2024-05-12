裴瑞茲補足獅隊較弱部分 保護牛棚投手成「調和劑」

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（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中職統一獅昨天延長賽10局擊退樂天桃猿，洋投裴瑞茲後援3局失2分奪勝投；總教練林岳平說，裴瑞茲具有長中繼能力，這樣的定位是為補足獅隊較弱的牛棚，「他是牛棚調和劑」。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊昨天與樂天桃猿隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第10局獅隊以9比4搶勝；獅隊後援投手裴瑞茲（Hector Perez）投3局失掉2分責失分、奪下個人本季第2勝，單場投3局也是裴瑞茲個人本季最長投球局數，今天應不會再登板。

獅隊總教練林岳平今天賽前受訪表示，裴瑞茲本來就是有能力可以吃4、5局的投手，昨天選擇讓他投完比賽， 就不用消耗其他牛棚投手，裴瑞茲放在牛棚給後援防線安定感，是後援能力很好的投手，「可以用他保護所有牛棚投手」。

先前中信兄弟總教練平野惠一談起獅隊上半季戰績獨走的原因時，也直接點出裴瑞茲是關鍵人物之一。

林岳平提到，今年開季後選擇讓裴瑞茲定位牛棚，就是知道目前獅隊的牛棚是比較弱的一環，尤其是連續出賽後登板穩定性不好，裴瑞茲有後援能力又能負擔一定局數，給牛棚投手喘息調整的空間，「他就是牛棚的調和劑。」（編輯：張雅淨）1130512