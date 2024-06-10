霸威斯8局優質先發獲MVP 桃猿擊敗獅隊中止2連敗

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職統一獅隊今天與樂天桃猿隊交手，桃猿前6局打完2分落後，7局上抓準獅隊牛棚投手群不穩，單局攻下4分超前比數，終場以5比3搶勝，中止近期2連敗，霸威斯8局優質先發奪勝投。

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天在台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，兩隊第一局都有攻勢，1局上桃猿隊陳晨威敲出安打、單局2次盜壘成功站上三壘，再靠著梁家榮安打跑回第1分。

獅隊1局下追分，林佳緯敲出三壘打，1人出局後陳傑憲安打送回追平分，陳傑憲靠著暴投上到二壘，2人出局後林安可開轟、2分砲幫助球隊超前比數，也是林安可個人本季第11轟。

兩隊6局打完桃猿隊1比3落後，桃猿7局上追分，抓準獅隊牛棚投手群控球有狀況，廖健富、吳桀睿接連選到四壞保送，靠著失誤攻佔滿壘，陳晨威滿壘選到保送先擠回1分，林立安打送回追平分，梁家榮觸身球保送擠回超前分，再靠著朱育賢滾地球多跑回1分保險分。

獅隊投手邱浩鈞今天7局登板面對3名打者沒有抓到出局數，投出2次保送，失掉3分（2分責失分）、承擔敗投。

桃猿隊洋投霸威斯（Manny Banuelos）今天用125球投8局，被敲出7支安打包括1發全壘打，投出7次三振、1次保送，失掉3分都是責失分，優質先發奪下個人本季第4勝，也獲選單場MVP。（編輯：陳仁華）1130610