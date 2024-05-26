高國慶中職生涯最終戰 9局守一壘眼眶泛淚

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒統一獅隊今天為高國慶舉辦的引退賽吸引9668名觀眾進場，高國慶打滿全場，4打數沒有敲安打，但擊出1打點高飛犧牲打，第9局更是上場守一壘，淚水不禁在眼眶打轉。

高國慶今年高掛球鞋，轉任二軍首席教練，不過獅隊今天在主場台南棒球場為他舉辦引退賽，對上中信兄弟的賽事中先發，擔任開路先鋒、指定打擊，以45歲又233天的年紀成為中職史上最高齡出賽球員（原紀錄為曾智偵45歲又138天）。

高國慶在1局下首打席揮棒落空遭到三振，2局下潘傑楷敲出二壘安打後，陳重羽選到保送，許哲晏敲安打送回1分，高國慶再擊出高飛犧牲打添1分；4局下許哲晏轟出生涯首發全壘打，獅隊再攻下1分，不過高國慶遭到三振。

7局下高國慶擊出游擊方向滾地球出局，8局下林安可、潘傑楷、陳重羽接連敲安打形成滿壘後，許哲晏選到保送擠回1分，接著高國慶再度上場打擊，遭到三振之後，全場喊著他的名字，高國慶也忍著淚水一一跟隊友擁抱、擊掌。

到了9局上2出局，獅隊總教練林岳平將一壘手陳鏞基換下場，由高國慶上場守備，高國慶到一壘後淚水已忍不住在眼眶裡打轉。隨著比賽結束，高國慶20年職棒球員生涯也畫下句點，累積生涯出賽1785場，為中職史上第3多，僅次於張泰山、彭政閔。

獅隊先發投手古林睿煬此戰用75球投6局，僅被敲2支安打，沒有出現保送，飆出7次三振，沒有失分繳出優質先發；接著裴瑞茲（Hector Perez）後援投2局也壓制兄弟打線，最後陳韻文投1局也沒有失分。終場獅隊以4比0擊敗兄弟，古林睿煬拿下勝投、獲選為單場MVP。（編輯：唐聲揚）1130526