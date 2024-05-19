藍寅倫延長賽敲再見安雄鷹2連勝 賽後不禁淚崩

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在澄清湖棒球場的賽事，台鋼雄鷹隊與統一獅隊鏖戰到延長賽，10局下藍寅倫敲出睽違2年多的再見安打，助雄鷹以4比3擊退獅隊，賽後藍寅倫在頒獎台上感性掉淚。

獅隊在7局上落後2分時展開攻勢，郭阜林、陳重羽接連敲二壘安打，攻下1分，許哲晏再擊出滾地球帶有1分打點，追平比分。雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局下王柏融選到保送後，藍寅倫從陳韻文手中敲出再見安打，雄鷹奪下2連勝。

藍寅倫前次拿單場MVP是2022年5月19日，剛好是2年前的同一天，他在去年被交易到雄鷹隊，雖然開季狀況並不穩定，不過近期找回手感。

藍寅倫在賽後MVP頒獎台上也忍不住淚崩轉身，他表示，「我們大家一直不斷在努力，想辦法把球打好，沒有捷徑就是一直努力而已，相信我們會愈來愈好。」

此戰在7局下發生小插曲，魔鷹（Steven Moya）遭三振後明顯表達對主審的好球帶不滿，回到休息室後仍不斷念念有詞，經主審警告後被趕出場，魔鷹一氣之下「跨欄」衝向主審、一度發生衝突，所幸最後沒有擴大。

另一場在洲際棒球場的賽事，中信兄弟陳子豪在2局下轟出2分全壘打；不過3局上樂天桃猿的林承飛敲安打後，陳晨威擊出三壘安打送回1分，投手余謙發生暴投，奉送1分形成平手；4局上梁家榮從余謙手中轟出超前陽春砲，桃猿取得領先。

第9局雙方各攻下1分，終場桃猿以4比3擊敗兄弟，單場MVP由桃猿隊中外野手林政華獲得，他在6局下於全壘打牆前演出超美技接殺，擋下重要分數。（編輯：張雅淨）1130519