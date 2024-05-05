王威晨追平轟、陳俊秀再見轟 兄弟延長賽勝悍將

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職今天在洲際球場的賽事，富邦悍將與中信兄弟一直僵持不下，到了延長賽11局下，王威晨敲出追平2分砲後，今年轉戰兄弟的陳俊秀轟出再見全壘打，率隊以8比7擊退富邦悍將。

雙方此戰以5比5進入到延長賽突破僵局制，第10局都沒辦法攻下分數，雖然11局上悍將攻下2分，不過11局下兄弟隊長王威晨從林旺熙手中轟出2分砲追平後，陳俊秀再一棒敲出陽春全壘打，跟對手說再見。

陳俊秀本季透過行使自由球員權利轉戰兄弟，不過開季打擊表現不穩定。陳俊秀在賽後MVP頒獎時表示，「我們隊長在前面打了全壘打，就告訴自己要把握住這個機會，因為上次沒有把握住，想辦法把球打到外野，打得愈遠愈好。」今天在主場建功，他笑說：「現在很享受在主場大家為我加油的感覺。」

悍將在1局上就展開攻勢攻下1分，不過下個半局兄弟的岳政華敲二壘安打後，許基宏選到保送，接著陳俊秀擊出三壘滾地球，不過二壘手李宗賢發生接球失誤，讓兄弟追平比分，曾頌恩再擊出高飛犧牲打超前。

悍將在2局上一、二壘有人時，董子恩敲出二壘安打，攻下1分追平，池恩齊再敲安打送回2分，取得4比2領先；不過兄弟的許基宏在3局下從陳仕朋手中轟出陽春全壘打，4局下王威晨再敲出1打點安打，再度追平戰局。

7局下兄弟沒有出現安打就進帳分數，曾頌恩擊出的滾地球造成投手黃保羅接球失誤，詹子賢再擊出內野飛球，導致游擊手池恩齊漏接，兵不血刃攻下1分；8局上悍將的王正棠、申皓瑋接連敲安打，得1分形成5比5平手。（編輯：張雅淨）1130505