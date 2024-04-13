兄弟曾頌恩雙響無用 味全龍13分猛攻助徐若熙奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職中信兄弟曾頌恩今天在洲際棒球場演出單場雙響砲，其中一轟還是砲轟徐若熙，但味全龍打線全場敲出12支安打，終場以13比6擊退兄弟，徐若熙進帳本季第2勝。

曾頌恩在2局下從徐若熙手中敲出2分全壘打，先馳得點，這支全壘打是徐若熙生涯第2度挨轟，也是曾頌恩本季第4轟。

不過3局上龍隊一、二壘有人時，吉力吉撈．鞏冠敲出安打，追回1分；4局上二壘有人時，鄭鎧文擊出滾地球造成三壘手失誤，龍隊攻下追平分，張祐銘再敲安打送回超前分；6局上龍隊再添2分，取得5比2領先。

7局上龍隊更是靠著4支安打、2次四壞保送、2次觸身球，以及高飛犧牲打，灌進7分；8局上又得1分。兄弟的陳子豪在9局下從陳禹勳手中轟出2分砲，接著曾頌恩再敲2分全壘打，單場雙響砲，不過終場龍隊仍以13比6奪勝。

龍隊先發投手徐若熙用75球投5局，僅被敲2支安打，包含1發全壘打，投出1次保送，飆出7次三振，失掉2分，奪下本季第2勝，也獲選為單場MVP。接著羅華韋、呂詠臻、趙璟榮接連登板，都沒有失分，不過陳禹勳投1局失掉4分、挨了2轟。

兄弟先發投手魏碩成則是用97球投5.2局，被敲6支安打，出現5次四死球，失5分含3責失，吞下敗投。（編輯：吳協昌）1140413