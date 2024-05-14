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杜家明頭部尚有腫脹感 學弟徐若熙傳訊說抱歉

2024/5/14 18:03（5/14 18:31 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹野手杜家明（圖）12日遭味全龍投手徐若熙頭部觸身球，徐若熙賽後馬上傳訊息致歉。杜家明表示，目前沒有暈眩的感覺，只是被打到的地方腫脹，特別是低頭時壓力比較大更明顯。中央社記者謝靜雯攝 113年5月14日
中華職棒台鋼雄鷹野手杜家明（圖）12日遭味全龍投手徐若熙頭部觸身球，徐若熙賽後馬上傳訊息致歉。杜家明表示，目前沒有暈眩的感覺，只是被打到的地方腫脹，特別是低頭時壓力比較大更明顯。中央社記者謝靜雯攝 113年5月14日
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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）中職台鋼雄鷹野手杜家明12日遭味全龍投手徐若熙頭部觸身球，徐若熙賽後馬上傳訊息致歉，杜家明頭部尚有腫脹感。杜家明轉隊後，目前一軍出賽已是生涯最多，他也直言珍惜每次上場機會。

雄鷹隊12日在主場澄清湖棒球場迎戰味全龍隊，龍隊先發投手徐若熙4局下對杜家明投出頭部觸身球保送，杜家明馬上退場休息，當下意識清楚無不適，賽後赴醫院做CT檢查，經過48小時觀察，無暈眩等症狀，僅挫傷疼痛感。杜家明今天繼續留在一軍，但今晚與樂天桃猿隊比賽不會上場。

杜家明表示，被打到那球是直球，當下沒有時間反應，回想上次遇到頭部觸身球已是國中，目前沒有暈眩的感覺，只是被打到的地方腫脹，特別是低頭時壓力比較大更明顯。

杜家明透露，賽後徐若熙馬上就傳訊息跟他說抱歉，「自己的學弟（平鎮高中）、不可能是故意的」。杜家明也說，徐若熙那場比賽看起來狀況不是特別好，可能也因為是下午2時開打的比賽，汗流比較多、手也比較滑，多少影響到。

杜家明2022年底擴編選秀被雄鷹隊選進、離開中信兄弟，杜家明在兄弟隊期間一軍出賽機會並不多，單季最多為2021年21場，目前為止一軍已經有24場出賽，是生涯新高。

杜家明珍惜每次上場機會，也提到換了球隊一樣有機會留在球場上是球員樂見的，但每場比賽可以先發的打者就只有9個，想辦法拿出好表現，棒球學無止境，靠著實際經驗累積，希望可以越來越進入狀況。

相較於雄鷹隊陣中打者都較年輕，杜家明相對有經驗，他表示，打職業比賽大家都會有壓力，重要的是如何在短時間內排除壓力，才可以越打越順利。（編輯：張雅淨）1130514

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