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徐若熙因疲勞緊繃臨時未先發 有回歸時間表

2024/5/19 16:11
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職味全龍徐若熙今天臨時被更換先發、並下放二軍，教頭葉君璋表示，徐若熙只是單純有疲勞、緊繃狀態，已經有跟徐若熙說大概何時歸隊，且目前吳俊杰、郭郁政狀況都不錯。

龍隊今天在天母棒球場要對上富邦悍將的賽事，本來推出徐若熙先發，不過昨天晚上臨時更換成郭郁政先發登板。葉君璋今天說明，本來就計畫徐若熙要下二軍，「有那種疲勞、緊繃的狀態，所以還是要讓他換。」葉君璋也指出，已經有跟徐若熙講大概哪一天會歸隊。

雖然徐若熙先下二軍休息，不過葉君璋指出，目前先發投手看起來還夠用，像昨天吳俊杰演出6局無失分的表現就讓人驚豔，林子昱的狀況也不錯。

此外，21歲投手曹祐齊也回歸在即，葉君璋表示，「這3天他（曹祐齊）隨隊看起來狀況是很棒，當然畢竟只是牛棚，23日會讓他實戰投打練習再去決定，目前看起來原本的問題都修正好了，但是真的完全確定、還是剛剛好，也要持續觀察。」

因為左手腕傷勢缺陣的捕手蔣少宏已在二軍出賽，不過葉君璋笑說：「目前林辰勳看起來不想要讓他上來，表現得很有企圖心。」因此葉君璋指出，蔣少宏不用很急著上來，「可以等他百分之百完全好，現在也接近正常在比賽了，只是沒辦法打全場，慢慢會回來。」（編輯：張雅淨）1130519

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