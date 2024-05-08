吳俊杰將迎本季初登板 林逸達因手肘傷勢下二軍

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職味全龍隊投手吳俊杰由於近期在二軍狀況不錯，預計會在本週迎來本季一軍初登板；另外由於牛棚投手林逸達手肘不舒服，今天被下放二軍，不過預計休息10天之後就會再歸隊。

吳俊杰去年在一軍先發8場包含7場先發，不過今年因為大腿傷勢趕不上開季，今天開始隨隊一軍。由於王維中目前仍在二軍名單，龍隊總教練葉君璋今天表示，吳俊杰於這週末預計會在一軍先發1場，「最近二軍報告說他狀況不錯，算是檯面上先發投手中狀況比較好的。」

不過龍隊牛棚主力林逸達今天被下放二軍，葉君璋指出，因為林逸達的手肘有點不舒服，先進入傷兵名單。葉君璋表示，雖然林逸達傷勢的狀況只要休息約3、4天就好，「但因為他從開季到現在投滿多了，乾脆讓他休息10天。」本季目前林逸達出賽13場、投13.2局，防禦率1.98。

龍隊雖然下放林逸達到二軍，不過今天沒有拉選手上一軍，因為包含今天龍隊本週只有4場比賽，葉君璋表示，牛棚投手目前還夠。

另外，之前因為左手腕傷勢下二軍的捕手蔣少宏，目前仍歸期未定，葉君璋說：「少宏還沒有那麼快，他的手還是會不舒服，不過目前一軍捕手看起來都還不錯，還是要等他手完全好了再說。」（編輯：陳政偉）1130508