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龍隊內野5人布陣時機有考量 林逸達兩度碰上點關鍵

2024/4/28 17:02（4/28 17:56 更新）
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中華職棒味全龍隊27日與富邦悍將隊交手延長賽11局滿壘時，龍隊採用內野站5名守備員的布陣方式，後援投手林逸達（圖）表示，5個內野手其實沒有什麼不同的感覺，但投手、捕手間的配球會想要盡量製造滾地球。中央社記者謝靜雯攝 113年4月28日
中華職棒味全龍隊27日與富邦悍將隊交手延長賽11局滿壘時，龍隊採用內野站5名守備員的布陣方式，後援投手林逸達（圖）表示，5個內野手其實沒有什麼不同的感覺，但投手、捕手間的配球會想要盡量製造滾地球。中央社記者謝靜雯攝 113年4月28日
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（中央社記者謝靜雯新北28日電）味全龍昨天與富邦悍將交手延長賽又出現「內野5人」守備布陣，對於布陣啟動時機，龍隊總教練葉君璋表示考量多，龍隊投手林逸達兩度在布陣時擔任投手，點出配球上會想盡量製造滾地球。

龍隊昨天與悍將交手延長賽11局滿壘時，龍隊採用內野站5名守備員的布陣方式，但後援投手林逸達沒能製造想要的結果，被悍將林哲瑄敲出左外野再見安打，龍隊以3比4吞敗，林逸達為敗投。

龍隊採用這種守備站位並不陌生，連續4年都曾採用，總教練葉君璋笑說，「滿巧的」，也坦言今年中職延長賽採用突破僵局制，這樣的布陣機率也可能會增加，先前春訓時也有演練這樣的守備型態。

內野5人布陣的發動時機，葉君璋表示，有很多考量，不單是出局數和滿壘局面這樣的條件，投手能力、對決打者都會影響決定。

林逸達2021年時也曾在龍隊採用內野5人布陣時擔任投手，當時收到最想要的雙殺結果，但昨天再度嘗試沒有成功。

對於守備布陣，林逸達表示，5個內野手其實沒有什麼不同的感覺，但投手、捕手間的配球會想要盡量製造滾地球。

今年中職目前為止3場延長賽，林逸達投過2場，他表示，突破僵局制面對打者第一個好球最重要，如果壞球走在前面對自己也不利，無論結果怎麼樣都是經驗的累積，要平常心面對比賽，隨時保持冷靜和專注。（編輯：張雅淨）1130428

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