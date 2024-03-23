更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

徐若熙讓獅12上12下飆155公里 表現無可挑剔

2024/3/23 20:59（3/23 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒官辦熱身賽味全龍隊23日在天母球場迎戰統一獅隊，龍隊新生代王牌投手徐若熙先發，開賽連抓12個出局數、沒讓獅隊打者上到壘包，投出6次三振、無失分，展現壓制力。 中央社記者翁睿坤攝 113年3月23日
中華職棒官辦熱身賽味全龍隊23日在天母球場迎戰統一獅隊，龍隊新生代王牌投手徐若熙先發，開賽連抓12個出局數、沒讓獅隊打者上到壘包，投出6次三振、無失分，展現壓制力。 中央社記者翁睿坤攝 113年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）味全龍隊開幕戰先發投手人選徐若熙官辦熱身賽狀態佳，今天對統一獅先發投4局讓獅隊12上12下、飆速155公里無失分，總教練葉君璋稱讚無可挑剔，統一獅隊總教練林岳平稱讚「又進化了」。

中職35年球季開幕戰將於30日在台北大巨蛋開打，味全龍隊開幕戰先發投手預計由徐若熙扛起，今天官辦熱身賽首場先發出賽就展現王牌身手。

徐若熙開賽連抓12個出局數、沒讓獅隊打者上到壘包，總計用51球投4局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分，展現壓制力，獅隊直到徐若熙退場後，6局上才敲出團隊首安。龍隊終場以4比6吞敗、徐若熙無關勝敗。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙今天看起來準備好了，沒有可以挑剔的地方，從去年底亞錦賽投完，看到他成長很多，今天看起來各方面都又更成熟。

徐若熙則表示，不管自辦還是官辦熱身賽都當作訓練成果的驗收，雖然獲得葉君璋好評，但自評控球還是有落差、還可以更好，對於可能投開幕戰先發，如果教練團把開幕戰交給他，就想辦法做到最好。

徐若熙也透露，針對滑球有做改變，包括速度和變化的幅度，過往滑球出手會太快變化，修正過後想辦法讓滑球和直球出手方式差不多，可以混淆打者。

對手獅隊總教練林岳平對徐若熙表現也給予好評，表示徐若熙是目前為止獅隊官辦熱身賽遇到最好的投手，無論速度、變化球、控球都更進化了，打者很難掌握，想要從徐若熙手中連續敲出安打得分，「難上加難」。（編輯：陳政偉）1130323

#中職
#徐若熙
#味全龍
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳重廷熱身賽敲超前轟 獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速
172.30.142.214