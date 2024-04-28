徐若熙先發突破80球 葉總盼維持品質逐步拉長局數

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）味全龍投手徐若熙昨天先發用球數破80球，但6局續投有狀況沒抓到出局數退場，總教練葉君璋說，逐步拉長局數當然是目標，但希望是在維持品質狀態，自然而然跨過門檻才有意義。

中職龍隊新生代王牌徐若熙昨天先發對富邦悍將隊，開賽稍微有狀況1局下先丟1分，但接著回穩，2到5局沒有多掉分數，6局續投被林哲瑄敲出安打後，李宗賢犧牲觸擊靠著失誤上壘，徐若熙沒有抓到出局數退場。

徐若熙昨天總計用82球投5局，被敲出2支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，是個人本季首場用球數突破80球的先發場次。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙之前投球局數約落在5局，可能沒想到6局還會續投，所以昨天6局再登板有點亂掉，但其他部分表現都算滿好的。

葉君璋表示，徐若熙無論投球數量、局數，教練團當然希望可以往上加，但希望是在品質沒有減少的前提下才有意義，如果拉長投球局數品質反而下降，不是教練團樂見的。

葉君璋表示，徐若熙目前看起來狀況沒有到百分百，跟去年總冠軍賽、亞錦賽時的狀況相比就可以發現，希望他調整得越來越好，有好的投球品質和內容，理所當然就可以跨過局數門檻，如果狀況還沒有到最好，也不急著讓他拉長局數。（編輯：張雅淨）1130428