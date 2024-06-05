中職兩地因雨延賽 悍將龍隊將面臨5連戰

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中華職棒今天受到雨勢不斷的影響，原訂在桃園棒球場及新莊棒球場進行的賽事都延到11日，因此富邦悍將、味全龍隊都即將面臨5連戰考驗，且下星期單週有6場比賽要打。

今天中職本來3地開打，不過原訂在樂天桃園棒球場進行的賽事，由中信兄弟作客對上樂天桃猿隊，受到雨勢影響無法進行比賽，聯盟宣布本場賽事將移至11日18時35分，在原場地樂天桃園棒球場進行補賽。

另外，原訂在新莊棒球場由味全龍隊與富邦悍將交手的賽事，也因為雨勢不斷最後決定延賽，同樣延到11日，在原場地新莊棒球場進行補賽。

由於下星期一（10日）因端午連假本來就有安排賽事，變成悍將與龍隊下週都有6場比賽要打，且從7日開始都要面臨5連戰。

尤其龍隊的賽程從7日到9日在台南3連戰後，10日到澄清湖、11日再到新莊比賽，移動距離較長。龍隊總教練葉君璋也指出，「我覺得是牛棚會比較辛苦一點，先發投手比較還好。」且洋投艾璞樂（Tyler Eppler）已經快到可以上一軍的時間，葉君璋指出，5連戰中艾璞樂預計會回一軍登板。

龍隊終結者林凱威在昨天賽事1個人次都沒有解決，就被擊出2支安打、投出1次保送，留下滿壘危機退場，連續2場出賽掉分。不過葉君璋透露，林凱威今天有做一些技術上調整，「每個球員在一整季當中都會遇到低潮，只是時間點不一樣，他會慢慢往對的方向走，對他滿有信心的。」（編輯：吳協昌）1130605