林哲瑄突破5人佈陣敲再見安打 悍將首度3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒富邦悍將與味全龍隊今天在新莊棒球場鏖戰到延長賽，11局下林哲瑄突破對方安排5個人在內野的佈陣，敲出再見安打，助悍將以4比3奪勝，同時也是本季首度3連勝。

7局打完龍隊原以2比1領先，8局下悍將靠著戴培峰、林哲瑄接力敲安追平比數，也把比賽拖入延長賽。

延長賽突破僵局制，第10局雙方都各攻下1分，依舊不分勝負，直到11局下，辛元旭獲故意四壞保送，戴培峰擊出內野安打後，雖然龍隊採內野「5人佈陣」，不過林哲瑄仍將球擊到左外野，形成再見安打。

賽後林哲瑄坦言，前面沒辦法突破對方先發投手徐若熙，「因為他是非常好的投手，我們只能等待機會。」悍將本季首度奪下3連勝，林哲瑄則說：「大家都很努力，都很想要贏球，鋒哥（總教練陳金鋒）直接說不管怎樣戰績壓力交給他，我們把自己角色扮演好。」

至於最後11局下對手的佈陣，林哲瑄坦言一開始沒有發現，「當下自己在思考，讓想法正面一點，把球看清楚、擊強，突然想說怎麼翔宇（右外野手石翔宇）在內野中間，沒有想到會有5人佈陣。」

雖然對方佈陣目的就是希望林哲瑄擊出滾地球、守住分數，不過他說：「當然這是他們希望的，我只能把自己的角色扮演好，把球盡量擊到外野去。」

這是悍將首度打突破僵局制，林哲瑄說：「感覺好像無時無刻都要戰戰兢兢，因為二壘剛開始就有人。」

林哲瑄並透露，10局上一開始龍隊的劉基鴻沒有短打、反而選擇強攻讓他嚇到了，不過他也指出，劉基鴻是球隊第4棒，強攻也是合理的選擇。

「龍之子」徐若熙今天用82球投5局，被敲2支安打，投3次保送、4次三振，失掉1分。（編輯：龍柏安）1130427