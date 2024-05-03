布藍登6局好投、林哲瑄開轟 悍將勝兄弟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北3日電）富邦悍將隊與中信兄弟今天比賽為低比分戰，悍將隊先發洋投布藍登6局無失分好投壓制，林哲瑄敲出個人本季首轟，陽春砲是全場唯一得分，率隊以1比0搶勝，布藍登獲選MVP。

中華職棒富邦悍將隊今天作客洲際棒球場與兄弟隊交手，悍將隊洋投布藍登（Brandon Brennan）先發展現壓制力，1局下雖有投出四壞保送、被敲安打，但力守不失分。

布藍登2局下讓打者3上3下，3局下1人出局後投出保送，但沒讓對手延續攻勢，4局下被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數，5局下3個出局數都是三振，6局下也讓兄弟打者3上3下。

布藍登今天總計用91球投6局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，奪下個人本季第2勝。悍將隊3局上林哲瑄敲出陽春砲，個人本季首轟，也是勝利打點。

兄弟先發投手徐基麟今天表現也不差，總計用83球投6局，被敲出6支安打包括1發全壘打，投出2次三振、失掉1分責失分，優質先發吞下個人本季首敗。（編輯：唐聲揚）1130503