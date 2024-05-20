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王維中21日先發拚本季首勝 獅隊派勝騎士盼止敗

2024/5/20 15:32
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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職味全龍隊明天與統一獅隊交手，龍隊派出本土投手王維中先發，力拚個人本季首勝，獅隊派出洋投勝騎士先發，力拚幫助獅隊中止近期2連敗。

中華職棒明天有2場賽事，味全龍隊在主場天母棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，龍隊派出王維中先發，王維中前一場先發出賽為14日對中信兄弟，投5局被敲出9支安打包括1發全壘打，失掉6分責失分吞敗。

王維中本季目前為止僅在4月7日與獅隊交手過，投5.2局失掉2分責失分、無關勝敗；本季6場先發出賽，投29局失掉14分（12分責失分），吞下2敗、本季首勝還沒開張，防禦率3.72。

獅隊上週17日起客隊與台鋼雄鷹隊打3連戰，首戰搶勝，接著吞下2連敗，明天比賽派出洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，力拚幫助球隊止敗。

勝騎士前一場先發出賽為15日與富邦悍將交手，投7局被敲出2支安打包括1發全壘打，投出8次三振，失掉1分責失分，優質先發吞敗；本季目前為止曾在4月23日與龍隊交手，投6.2局被敲6支安打失掉5分（4分責失分）、無關勝敗。

明天另外一場比賽為富邦悍將在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將派出洋投布藍登（Brandon Brennan）先發，桃猿隊派出本土投手曾仁和先發。

布藍登前一場一軍先發為3日對中信兄弟，投6局無失分、奪下勝投，布藍登目前為止本季還沒有與桃猿隊對戰紀錄；曾仁和本季曾在4月14日與悍將隊交手，投6局失掉4分責失分吞敗。（編輯：張雅淨）1130520

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