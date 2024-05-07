雄鷹隊史台東首戰就打延長賽 林哲瑄致勝安悍將搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職台鋼雄鷹隊史首度到台東棒球場出賽，今天主場迎戰富邦悍將打得精彩，鏖戰至突破僵局制延長賽，悍將10局上靠著林哲瑄關鍵安打突破僵局，終場1比0搶勝、中止近期2連敗。

中職今年例行賽首場台東棒球場賽事是雄鷹隊主場，雄鷹今天先發打序中第9棒胡冠俞是台東人，求學階段也都在台東，先發捕手張肇元雖然是花蓮人，但大學階段就讀台東大學、對台東也不陌生。

今天比賽是投手戰，正規9局打完兩隊都沒拿下分數，突破僵局制延長賽10局上悍將隊靠著犧牲觸擊推進、滾地球、林哲瑄關鍵安打送回1分，幫助球隊突破僵局。

悍將10局下換上曾峻岳登板關門，後援投1局飆出2次三振、守住三壘有人危機，幫助球隊搶勝。

今天兩隊先發投手表現都很亮眼，雄鷹隊先發投手哈瑪星（Nick Margevicius）用99球投7局，僅被敲出5支安打，投出5次三振、1次四壞保送、無失分、無關勝敗。

悍將隊先發洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）用81球投6.2局被敲出4支安打，投出6次三振、1次四壞保送、無失分，也是無關勝敗。

林哲瑄今天攻守有表現，單場4打數敲出2支安打，延長賽敲出致勝安，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊中繼投手富藍戈（Enderson Franco）中繼投1局被敲出2支安打，投出3次三振、無失分，拿下個人本季首勝。（編輯：張雅淨）1130507