曾峻岳球速步步追上 中職最速男富藍戈期待被突破

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（中央社記者謝靜雯新北28日電）富邦悍將隊牛棚兩名火球男曾峻岳、富藍戈昨天比賽登板，讓計分板球速連亮紅字。富藍戈目前以161公里保有中職最速男紀錄，曾峻岳也慢慢追上，富藍戈直言期待，希望球速紀錄留在悍將。

悍將隊昨天與味全龍隊打到突破僵局制延長賽分勝負，昨天牛棚投手曾峻岳中繼0.1局無失分，最快球速153公里，富藍戈（Enderson Franco）則中繼投2局失掉1分非責失分，最快球速156公里。

悍將牛棚兩名火球男只要登板，球速就成為關注焦點，富藍戈在2022年時刷新中職最快球速161公里紀錄，今年目前為止最快球速為158公里。

曾峻岳則在19日後援登板，飆出個人生涯新高158公里球速，一步步追上富藍戈，刷新中職本土投手最速紀錄。

富藍戈表示，很期待曾峻岳打破自己的紀錄，也稱讚曾峻岳還年輕，是很有未來性的投手，會有很好的發展，「期待他可以投到162公里、163公里」，也讓球速紀錄繼續留在悍將。（編輯：張雅淨）1130428