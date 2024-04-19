獅隊猛奪6連勝 悍將曾峻岳飆158公里本土最速火球

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職統一獅隊布雷克今天本季初登板，主投6局沒有失分、飆7次三振，終場獅隊3比1擊退富邦悍將，奪下6連勝。此外，悍將投手曾峻岳今天飆出158公里火球也刷新本土投手紀錄。

中職今天3地開打，在台南棒球場的賽事，獅隊3局下展開攻勢，林佳緯敲安打後，陳傑憲選到保送上壘，陳鏞基再敲二壘安打送回第1分，接著林安可擊出高飛犧牲打得1分，陳重廷再敲1打點二壘安打，取得3比0領先。

悍將在7局上靠著2支安打、1次保送，一度攻占滿壘，不過僅靠著孔念恩擊出高飛犧牲打追回1分，終場獅隊以3比1擊退悍將，猛奪6連勝穩居聯盟龍頭，且開季14戰奪12勝仍是史上最速，再度刷新紀錄。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）此戰用99球投6局，僅被敲出1支安打，出現3次保送，飆出7次三振，沒有失分演出優質先發，本季首場先發出賽就奪下勝投，獲選為單場MVP。

悍將第3任投手曾峻岳在8局下登板，演出3上3下、飆出2次三振，其中第2打席對陳鏞基的第1球飆出158公里球速，突破過往包括自己、羅嘉仁、徐若熙以及葉家淇共同保持的157公里紀錄，成為中職史上最速本土火球男。

此戰4局上發生悍將總教練陳金鋒被驅逐出場的插曲，范國宸的打席2好2壞後，一壘審判定范國宸揮棒過半遭到三振，讓他憤怒砸頭盔，接著教練團陳金鋒、陳連宏、丘昌榮一起出來抗議，不過僅10多秒陳金鋒就被一壘審驅逐出場。（編輯：龍柏安）1130419