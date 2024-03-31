古林睿煬先發5局飆9K 台南開幕戰獅擊退悍將

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職統一獅隊今天在台南棒球場的主場開幕戰，先發投手古林睿煬5局無失分、飆出9次三振，加上全場敲出19支安打，其中林佳緯單場敲出4支安打，終場以9比0擊敗富邦悍將。

獅隊教練團很早就決定要由古林睿煬先發投首戰，總計今天一共用79球投5局，被敲4支安打，飆出9次三振，沒有出現保送，無失分。之後獅隊洋投裴瑞茲（Hector Perez）中繼投2.1局、李其峰投0.2局、尹柏淮投1局都沒有掉分，聯手完封悍將打線，古林睿煬獲選為單場MVP。

獅隊打線今天也大爆發，1局下就攻下大局，林佳緯、陳傑憲、陳重廷、黃勇傳都有安打演出，加上2次保送，灌進4分；獅隊3局下靠著陳鏞基、陳重羽敲安打，以及黃勇傳擊出高飛犧牲打，再得1分。

5局下陳鏞基擊出內野安打後，陳重羽敲三壘安打送回1分，黃勇傳再擊出高飛犧牲打得1分，之後滿壘時林安可擊出安打再下一城；7局下林佳緯敲三壘安打後，邱智呈補上1打點安打，終場獅隊就以9比0擊退悍將。

此戰獅隊先發打序9棒全員都有安打，其中開路先鋒為19歲小將林佳緯，6打數敲出4支安打，跑回2分。

悍將先發投手布藍登（Brennan Brandon Sean）今天用52球僅投1局，被敲出6支安打，出現2次保送，失掉4分後退場，苦吞敗投。（編輯：謝雅竹）1130331