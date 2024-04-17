林佳緯敲生涯首轟獅隊灌10分 締造史上最速11勝

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）中職統一獅隊今天全場敲出19支安打，邱智呈包辦5支，19歲新秀林佳緯敲出生涯首轟，加上先發投手羅昂6局好投，終場獅隊以10比0擊退樂天桃猿，開季僅13戰締造中職史上最速11勝。

獅隊今天第2場「作客」台南球場，在2局上就展開攻勢，柯育民、林靖凱、邱智呈接連敲出安打，攻下2分；4局上林佳緯更是從鈴木駿輔手中轟出2分全壘打，生涯首轟出爐，獅隊取得4比0領先。

第6局邱智呈敲安打、陳傑憲選到保送後，陳重廷敲安打再替獅隊添1分；7局上潘傑楷敲二壘安打後，利用推進上三壘，何恆佑再擊出高飛犧牲打得1分；8局上、9局上各添2分。終場獅隊就以10比0勇奪5連勝，拿下本季第11勝，開季僅用13戰就拿下11勝，為中職史上最速，目前穩居第1名。

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此戰獅隊打擊大爆發，全場敲出19支安打，其中邱智呈6打數敲出多達5支安打，破個人生涯最高紀錄，包辦2打點、1得分；陳重廷、林靖凱也都有3安猛打賞表現，加上林佳緯敲出生涯首轟。

獅隊投手群也聯手完封桃猿打線，先發投手羅昂（Logan Ondrusek）用104球投6局，被敲出6支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP；接著辛俊昇、劉予承、尹柏淮各投1局，也都沒有失分。（編輯：陳仁華）1130417