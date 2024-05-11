邱智呈敲追平安、延長賽灌5分 獅隊奪最速22勝

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（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職今天在桃園球場的賽事，雖然樂天桃猿靠著林泓育開轟一度逆轉，不過第9局統一獅邱智呈敲出追平安打，延長賽10局上又猛攻5分，終場獅隊9比4奪勝，刷新史上最速22勝。

獅隊在1局上就展開攻勢，滿壘時林祖傑敲出安打，帶有2分打點；桃猿隊開路先鋒陳晨威在1局下敲出三壘安打，馬傑森再擊出1打點滾地球，4局下桃猿攻占滿壘，不過僅靠著余德龍擊出高飛犧牲打得1分，追平比數。

獅隊的張翔在7局上敲出三壘安打，許哲晏再擊出高飛犧牲打，攻下1分超前比數；8局下桃猿隊的林泓育從裴瑞茲（Hector Perez）手中，轟出2分打點逆轉全壘打，形成4比3領先，不過9局上獅隊一、二壘有人時，邱智呈敲出安打，再度扳平戰局。

雙方進入延長賽突破僵局制，10局上獅隊一共敲出5支安打，發動一輪猛攻、灌進5分，終場獅隊就以9比4擊敗桃猿，開季以29場拿下22勝，再度成為史上最快。

今天單場MVP由第9局敲出追平安打、將比賽逼進延長賽的邱智呈拿下，另外守備上也有美技演出，對此總教練林岳平說：「球隊需要他的不只是攻擊，還有守備、跑壘，也希望他持續保持下去。」

談到第9局敲追平安打的想法，邱智呈則表示，「昨天也有類似場景，但自己失敗了，今天又有機會，就是忘掉不好的結果，想起練習時做的跟比賽感覺結合起來。」邱智呈也指出，由於今天是先攻球隊，先把攻擊面的基本功做好，下半局再努力拿下出局數。（編輯：陳政偉）1130511