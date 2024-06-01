林泓育扛關鍵2分砲 桃猿客場擊敗雄鷹

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（中央社記者陳容琛新北1日電）靠著林泓育8局上的2分砲奠定勝基，加上莊昕諺順利守成，樂天桃猿今天在客場以9比5擊敗新成軍的台鋼雄鷹，洋投威能帝進帳本季第5勝。

昨役以2比13苦吞敗仗的桃猿，今天持續作客雄鷹，雖然1局下讓對手先馳得點，不過2局上隨即吹起反攻號角，先靠著「小胖」林泓育的滾地球掩護追平，接下來馬傑森、嚴宏鈞再補上適時安打，幫助球隊單局攻下3分，一舉逆轉比分。

然而，沒有放棄的雄鷹，4局下攻勢再起，在一、三壘有人情況下，陳文杰揮出帶有1分打點的左外野安打，洋砲魔鷹（Steven Moya）也跟進敲出安打，讓雄鷹單局追回2分，6局下再靠著魔鷹的滾地球掩護得到1分，雄鷹追到僅剩1分落後。

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第7局兩隊皆得1分後，雙方仍維持1分差距，而8局上桃猿靠著雄鷹投手黃群的暴投追加保險分，林泓育隨即再擊出右外野2分砲，幫助球隊奠定勝基，最後在莊昕諺順利守成下，以9比5取得勝利。

前役飆出9局完封勝的桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez），此役主投5局被擊出12支安打，所幸僅失掉4分，另外送出5次三振，順利搶下本季第5勝；而雄鷹先發投手施子謙則僅撐3局，被擊出7支安打、失5分，吞下本季第2敗。（編輯：李亨山）1130601