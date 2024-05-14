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過往子弟兵林泓育等人送生日蛋糕 洪一中感動泛淚

2024/5/14 17:09（5/14 17:41 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹隊14日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，恰逢雄鷹隊總教練洪一中（前左）63歲生日，過往子弟兵林泓育（前左2）等人驚喜送上蛋糕、唱生日快樂歌，讓洪總笑容滿面，感動到眼眶泛淚。中央社記者謝靜雯攝 113年5月14日
中華職棒台鋼雄鷹隊14日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，恰逢雄鷹隊總教練洪一中（前左）63歲生日，過往子弟兵林泓育（前左2）等人驚喜送上蛋糕、唱生日快樂歌，讓洪總笑容滿面，感動到眼眶泛淚。中央社記者謝靜雯攝 113年5月14日
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（中央社記者謝靜雯桃園14日電）中職台鋼雄鷹隊總教練洪一中過63歲生日，率隊回到前東家主場桃園棒球場，過往子弟兵林泓育等人驚喜送上蛋糕、唱生日快樂歌，讓洪一中感動到眼眶泛淚直言：「戳到心裡深處的那個點。」

雄鷹隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，是雄鷹隊總教練洪一中63歲生日，剛好也要拚執教生涯千勝，有可能在過往熟悉的主場完成重要里程碑，洪一中表示「巧合」。

洪一中提到，雄鷹隊是新球隊，新球隊剛打一軍首年，要拿一勝很不容易，如果開季順一點的話，說不定早就達成了，一直到今天回到前東家主場2連戰有望完成千勝里程碑也沒有想過，「但想要贏桃猿隊也不是這麼容易。」

洪一中表示，因為生日都在球季中，幾乎都在球場過生日，昨天家人就已經安排好時間提前慶生，生日和母親節一起過，他和老婆都有收到小孩準備的禮物。

但今天賽前最大的驚喜，是過往子弟兵桃猿隊捕手林泓育、嚴宏鈞、投手黃子鵬、黃偉晟端上蛋糕給洪一中驚喜，洪一中滿面笑容的聽子弟兵替他唱生日快樂歌，馬上切了一塊蛋糕說：「子弟兵送來的蛋糕，當然要趕快吃一口。」

洪一中感動到眼眶泛淚表示，這真的是今天最感動的時刻、意義不同。洪一中說，雖然離開桃猿隊了，但大家感情都還在，「看到他們端蛋糕來，真的是刺激到內心深處的那個點。」（編輯：張雅淨）1130514

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洪一中63歲生日拚千勝 雄鷹14日派陳柏清先發
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