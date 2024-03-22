邱智呈敲超前安 獅隊官辦熱身賽擊敗兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）統一獅隊中職官辦熱身賽今天前3局打完落後，4局上攻勢串聯搶分，邱智呈敲出超前比數安打翻轉戰局，率隊以7比4擊敗中信兄弟，獅隊捕手陳重羽今天也有3安1打點好表現。

中華職棒官辦熱身賽統一7-ELEVEn獅隊今天由洋投羅昂（Logan Ondrusek）先發，羅昂前2局沒有失分，3局下1人出局後被岳政華、許基宏、陳俊秀接連敲出安打掉分，隊友守備也有失誤，再被詹子賢敲出安打失分。

獅隊前3局打完0比3落後，4局上追分，陳重廷率先敲出三壘打，潘傑楷敲出內野滾地球送回團隊第1分，陳重羽內野安打推進，再靠著犧牲觸擊、保送攻占滿壘，張偉聖滿壘選到保送擠回1分，2人出局後邱智呈適時安打、一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

獅隊5局上靠著潘傑楷二壘打、暴投、陳重羽安打再添1分，6局上再靠著張偉聖二壘打、暴投、保送、滾地球跑回團隊第6分，9局上獅隊陳重廷、許哲晏接連安打再添1分保險分。

兄弟隊比賽後半段僅在7局下再有分數進帳，岳政華率先敲出三壘打，靠著許基宏高飛犧牲打送回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

獅隊先發投手羅昂今天用73球投3.1局，被敲出6支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉3分（2分責失分）。（編輯：陳政偉）1130322