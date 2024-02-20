陳重羽二度高知交流賽心態不同 預計23日先發蹲捕

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一獅隊赴日本高知交流賽，捕手陳重羽二度參賽心態完全不同，今年更明確知道要的是什麼，多了穩定感、訓練規劃更踏實，陳重羽預計23日與日職埼玉西武獅B隊比賽先發蹲捕。

中職統一獅隊赴日本高知移地訓練，今天安排首場交流賽與日本獨立聯盟高知鬥犬隊交手，由投手郭俊麟與捕手張聖豪搭配，陳重羽則預計是23日與日職埼玉西武獅隊B隊交流賽先發捕手，將與投手古林睿煬搭配。

獅隊在2019年首度與埼玉西武獅於高知縣進行春訓交流賽，2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情臨時取消交流賽，今年重啟交流。

陳重羽2019年、今年都有參加交流賽，談起2次交流賽的心情，陳重羽表示，第一次參加時還是職棒2年級生，當時還充滿好奇心，對於不同的場地、交戰對手讓他眼界大開，彷彿就像一個好奇寶寶，那時的心情應該就跟現在許多學弟一樣。

此次再度到高知參加交流賽心態完全不一樣，陳重羽提到，知道春訓交流賽的意義和實質內容，更能掌握在春訓期間想要獲得的是什麼，設定好訓練目標，無論獲得上場機會與否，這趟移地訓練多了一份穩定感，訓練規劃更踏實。（編輯：張雅淨）1130220