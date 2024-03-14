郭俊麟先發4.2局失6分 官辦熱身賽兄弟擊退獅

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒官辦熱身賽進入第2天，統一獅隊今天推出轉隊的郭俊麟先發登板，不過投4.2局失掉6分；中信兄弟新洋投猛登則是投4.2局失2分，終場兄弟以7比2擊退獅隊。

統一獅隊今天在台南棒球場與中信兄弟交手的賽事，推出去年底因與台鋼雄鷹隊交易而轉隊的郭俊麟先發，不過今天他狀況不佳，兄弟在2局上就展開攻勢，詹子賢、岳東華接連敲出長打，率先攻下1分。

雖然獅隊在2局下靠著黃勇傳從兄弟洋投猛登（Daniel Joseph Mengden）手中轟出2分砲，逆轉比分；不過3局上兄弟的江坤宇、王威晨、岳政華、詹子賢接連敲出安打，攻下3分，取得4比2領先。

5局上王威晨、曾頌恩接連敲二壘安打得1分後，詹子賢再補上安打添1分，郭俊麟也被打退場。總計郭俊麟用69球投4.2局，被敲出10支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉6分吞敗。兄弟6局上再攻下1分，終場兄弟就以7比2奪勝。

兄弟先發猛登則是用76球投4.2局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出1次保送，不過飆出7次三振，失掉2分，奪下勝投。（編輯：謝雅竹）1130314