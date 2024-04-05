郭俊麟轉隊後一軍先發首勝 助獅擊敗龍隊奪4連勝

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（中央社台北5日電）中職統一7-ELEVEn獅隊投手郭俊麟轉隊後首場一軍先發就有好表現，今天5局無責失分，加上陳重廷開轟火力支援，獅隊以3比2擊敗味全龍、開季4連勝，郭俊麟獲選單場MVP。

郭俊麟去年底擴編選秀會被中職台鋼雄鷹隊選進，之後又被交易到獅隊，教練團賦予重任，要他扛起先發輪值，今天轉隊後首場一軍例行賽先發就有好表現。

郭俊麟開賽有些小狀況，先投出保送、被敲出安打，隊友守備發生失誤先掉1分，但及時穩住沒有擴大失分危機。

郭俊麟2到5局雖然都有被敲出安打，但沒有失分，今天總計用79球投5局被敲出6支安打，投出3次三振、2次四壞保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季首勝，也是繼去年8月26日後，再度拿下一軍先發勝。

獅隊前4局沒有拿下分數，5局上靠著失誤、野手選擇先跑回追平分，何恆佑二壘打超前比數，6局上陳重廷敲出個人本季首轟，陽春砲替球隊多添保險分。

龍隊野手陳思仲今年開季一軍出發，這2場比賽都是代打上場，今天6局下適時安打、帶有1分打點。龍隊先發投手艾璞樂（Tyler Eppler）今天投5.2局被敲出7支安打，失掉3分（1分責失分）、承擔敗投。（編輯：龍柏安）1130405